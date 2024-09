Que sont les contrôles de sécurité ?

Les systèmes de contrôles de sécurité, y compris les processus et la documentation définissant leur mise en œuvre et leur gestion continue, s’appellent des cadres ou des normes.

Les cadres permettent à une entreprise de gérer de manière cohérente ses contrôles de sécurité pour différents types d’actifs selon une méthodologie acceptée et testée. Voici quelques-uns des cadres et normes les plus connus :

Cadre de cybersécurité du National Institute of Standards and Technology (NIST)

En 2014, le National Institute of Standards and Technology (NIST) a créé un cadre volontaire fournissant aux entreprises des conseils sur la façon de prévenir, de détecter et de répondre aux cyberattaques. Les méthodes et procédures d’évaluation sont utilisées pour déterminer si les contrôles de sécurité d’une entreprise sont bien mis en œuvre, fonctionnent correctement et ont le résultat escompté (conformément aux exigences de sécurité de l’entreprise). Le cadre NIST est constamment mis à jour pour tenir compte des avancées en matière de cybersécurité.

Contrôles du Center for Internet Security (CIS)

Le Center for Internet Security (CIS) a dressé une liste de mesures défensives hautement prioritaires qui constituent un point de départ incontournable pour toute entreprise cherchant à prévenir les cyberattaques. Selon le SANS Institute, qui a développé les contrôles CIS, ces derniers « sont efficaces car ils sont dérivés des modèles d’attaque les plus courants mis en évidence dans les principaux rapports sur les menaces et vérifiés par une vaste communauté de professionnels travaillant pour le gouvernement et les entreprises du secteur ».

Les entreprises peuvent se référer à ces cadres et à d’autres pour développer leurs propres cadre et politiques de sécurité informatique. Avec un cadre bien établi, les entreprises peuvent :

Appliquer leurs politiques de sécurité informatique par le biais de contrôles de sécurité

Sensibiliser leurs employés et utilisateurs aux consignes de sécurité

Assurer leur conformité aux réglementations du secteur

Assurer leur efficacité opérationnelle à travers les contrôles de sécurité

Évaluer en permanence les risques et les gérer par le biais de contrôles de sécurité

Une solution de sécurité est aussi robuste que son maillon le plus faible. Par conséquent, vous devez renforcer les contrôles de sécurité (stratégie de défense en profondeur) pour mettre en œuvre des contrôles de sécurité dans la gestion des identités et des accès, les données, les applications, l’infrastructure du réseau ou des serveurs, la sécurité physique et les informations sur la sécurité.