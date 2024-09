Les organisations étant de plus en plus nombreuses à passer à des environnements hybrides et multi-cloud, la sécurité du cloud public et la protection des données dans des environnements complexes suscitent de plus en plus d'inquiétudes. Le chiffrement des données dans l’entreprise et la gestion des clés de chiffrement peuvent contribuer à aider à protéger les données sur site et dans le cloud.

Si les fournisseurs de services cloud (FSC) sont responsables de la sécurité du cloud, les clients, eux, sont responsables de la sécurité dans le cloud, notamment de la sécurité des données. Les données sensibles d’une organisation doivent être protégées, tout en permettant aux utilisateurs autorisés d'effectuer leurs tâches. Cette protection ne doit pas seulement chiffrer les données, mais également offrir une gestion robuste de la clé de chiffrement, le contrôle d’accès et les fonctionnalités de consignation dans le journal.

Les solutions robustes de chiffrement des données et de gestion des clés doivent offrir :