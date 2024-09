Tout d’abord, l’organisation catalogue toutes ses données structurées et non structurées. Les données structurées sont des données ayant une forme normalisée. Elles sont généralement clairement étiquetées et stockées dans une base de données. Les numéros de carte de crédit sont un exemple de données structurées : ils comportent toujours 16 chiffres. Les données non structurées sont des informations à structure libre, comme des documents texte ou des images.

Les équipes de sécurité utilisent généralement des outils de DLP à cette étape. Ces outils peuvent souvent analyser l’ensemble du réseau pour trouver des données où qu’elles soient stockées : dans le cloud, sur des terminaux physiques, sur les appareils personnels des employés et ailleurs.

Ensuite, l’organisation classe ces données, les triant en groupes en fonction de leur niveau de sensibilité et des caractéristiques qu’ils partagent. La classification des données permet à l’organisation d’appliquer les politiques de DLP appropriées selon les types de données. Par exemple, certaines organisations peuvent regrouper des données en fonction de leur type : données financières, données marketing, propriété intellectuelle, etc. D’autres organisations peuvent regrouper des données en fonction des réglementations pertinentes, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD), la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), la Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), etc.

De nombreuses solutions de DLP peuvent automatiser la classification des données. Ces outils peuvent utiliser l’intelligence artificielle, le machine learning et la mise en correspondance de modèles pour analyser les données structurées et non structurées afin de déterminer de quel type de données il s’agit, si elles sont sensibles et quelles politiques de DLP doivent s’appliquer.