Les solutions de sauvegarde et de récupération dans le cloud connaissent un fort engouement auprès des consommateurs et des entreprises, mais elles sont particulièrement utiles lorsque les entreprises doivent sauvegarder de grandes quantités de données (comme le contenu d'un centre de données entier) et souhaitent réduire leurs dépenses d'infrastructure et leur charge administrative.

La sauvegarde et la récupération dans le cloud conservent des copies des données dans un lieu de stockage secondaire, hors site. Le fournisseur de services de cloud offre l'accès au stockage, et éventuellement, à des services supplémentaires de sauvegarde et de récupération gérés, sur la base d'un abonnement dont le prix est fonction du volume de stockage et/ou de l'utilisation de la bande passante.

L'organisation peut choisir et déployer sa propre application de sauvegarde, utiliser une application proposée par le fournisseur de services de cloud ou utiliser l'application d'un fournisseur de services tiers. Dans tous les cas, l'application de sauvegarde désigne les fichiers à sauvegarder, crée des copies chiffrées des fichiers et les envoie à la destination de sauvegarde hors site.

Les entreprises qui utilisent des solutions de sauvegarde et de récupération cloud bénéficient de tous les avantages que le stockage en cloud peut offrir. Le fournisseur de services de cloud se charge complètement de la sécurisation, de la gestion et de la maintenance de l'infrastructure et garantit généralement que vous aurez accès aux données lorsque vous en aurez besoin. Les capacités de stockage sont très élastiques et peuvent être adaptées à la demande, de sorte que vous ne payez pas les ressources que vous utilisez.