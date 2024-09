Qu’est-ce que le stockage dans le cloud ?

Comme mentionné précédemment, le stockage dans le cloud permet aux entreprises de réduire leurs dépenses en éliminant l’infrastructure de stockage interne. Cependant, les modèles de tarification varient d’un fournisseur à l’autre. Certains facturent mensuellement le prix au gigaoctet, tandis que d’autres appliquent des frais en fonction de la capacité stockée. Les prix varient considérablement : vous pouvez aussi bien débourser 1,99 EUR que 10 EUR pour 100 Go de stockage par mois selon le fournisseur que vous avez choisi. Les frais supplémentaires occasionnés par le transfert des données de votre réseau vers le cloud sont généralement inclus dans le prix global du service.

Les fournisseurs peuvent facturer des frais supplémentaires en plus du prix de base (stockage et transfert compris). Par exemple, ils peuvent vous facturer un supplément chaque fois que vous modifiez ou supprimez des données dans le cloud, ou que vous les déplacez d’un endroit à un autre. Plus vous effectuez ce type d’opérations, plus votre facture mensuelle sera élevée. Même si le fournisseur prévoit une base forfaitaire dans le prix global, vous devrez payer des frais supplémentaires si vous dépassez la limite autorisée.

Les fournisseurs peuvent également tenir compte du nombre d’utilisateurs accédant aux données, de la fréquence à laquelle ils le font et de la distance parcourue par les données dans le calcul du prix. Leurs modalités de facturation peuvent varier en fonction du type de données stockées et de la nécessité ou non d’en renforcer la sécurité pour des raisons de confidentialité et de conformité réglementaire.

Exemples

Il existe des dizaines de fournisseurs, qui proposent une gamme variée de services de stockage cloud pour répondre aussi bien aux besoins des entrepreneurs individuels qu’à ceux des multinationales. Par exemple, vous pouvez stocker des e-mails et des mots de passe, mais aussi des fichiers tels que des feuilles de calcul et des documents Word pour faciliter le partage et la collaboration. Le cloud simplifie en effet la collaboration entre les utilisateurs, ce qui explique pourquoi le transfert et le partage de fichiers figurent parmi les utilisations les plus courantes de ce type de services.

Certains services assurent la gestion et la synchronisation des fichiers, en veillant à ce que les versions des mêmes fichiers se trouvant à différents endroits soient mises à jour chaque fois que quelqu’un les modifie. Ils proposent également des services de gestion de fichiers. Vous pouvez ainsi organiser des documents, des feuilles de calcul et d’autres fichiers comme bon vous semble et les rendre accessibles à d’autres utilisateurs. Les services de stockage cloud sont aussi capables de gérer des fichiers multimédias (audio et vidéo), ainsi que d’importants volumes d’enregistrements de bases de données qui, autrement, prendraient trop de place au sein de votre réseau.

Quels que soient vos besoins en matière de stockage, vous trouverez assurément un service dans le cloud qui vous offrira la capacité et les fonctionnalités dont vous avez besoin.