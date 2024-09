Une fois que vous avez compris les concepts clés, il est temps de les appliquer à vos charges de travail. De nombreuses organisations ont plusieurs RTO et RPO qui reflètent l'importance de chaque charge de travail pour leur activité.

Pour une grande banque, le système de banque en ligne peut être une charge de travail critique : la banque doit réduire les pertes de temps et de données. Cependant, l'application de suivi du temps des employés de la banque est moins importante. En cas de sinistre, la banque peut laisser cette application indisponible pendant plusieurs heures, voire un jour, sans impact négatif majeur sur l'activité. La définition des charges de travail en tant que niveau 1, niveau 2 ou niveau 3 peut aider à fournir un canevas pour votre plan de reprise après incident.

Évaluer les options de déploiement

L'étape suivante dans la conception d'un plan de reprise après incident consiste à évaluer les options de déploiement. Avez-vous besoin de conserver des fonctions de reprise après incident ou des données de sauvegarde en local ? Bénéficieriez-vous d'une approche de cloud public ou de cloud hybride ?

Cloud

Les solutions de sauvegarde et de reprise après incident basées sur le cloud deviennent de plus en plus populaires parmi les organisation de toutes tailles. De nombreuses solutions cloud fournissent l'infrastructure de stockage des données et, dans certains cas, les outils de gestion des processus de sauvegarde et de reprise après incident.

En sélectionnant une offre de sauvegarde ou de reprise après incident basée sur le cloud, vous pouvez éviter l'important investissement en capital pour l'infrastructure ainsi que les coûts de gestion de l'environnement. De plus, vous gagnez une extensibilité rapide ainsi que la distance géographique nécessaire pour garder les données en sécurité en cas de sinistre régional.

Les solutions de sauvegarde et de reprise après incident peuvent prendre en charge les environnements de production locaux et cloud. Vous pouvez décider, par exemple, de stocker uniquement des données sauvegardées ou répliquées dans le cloud tout en conservant votre environnement de production dans votre propre centre de données. Avec cette approche hybride, vous bénéficiez toujours des avantages de l'extensibilité et de la distance géographique sans avoir à déplacer votre environnement de production. Dans un modèle cloud à cloud, la production et la reprise après incident sont situées dans le cloud, bien que sur des sites différents afin de garantir une séparation physique suffisante.

Sur site

Dans certains cas, garder certains processus de sauvegarde ou de reprise après incident en local peut vous aider à récupérer les données et restaurer les services IT rapidement. Conserver certaines données sensibles en local peut également sembler intéressant si vous avez besoin de respecter strictement les règles de protection des renseignements personnels ou de souveraineté des données.

Pour la reprise après incident, un plan qui repose entièrement sur un environnement local serait un obstacle. Si une catastrophe naturelle ou une indisponibilité d'énergie survenait, l'ensemble de votre centre de données, avec les systèmes principal et secondaire, serait concerné. Voilà pourquoi la plupart des stratégies de reprise après incident utilisent un site secondaire qui est à une certaine distance du centre de données principal. Vous pouvez localiser cet autre site dans toute la ville, dans le pays ou dans le monde entier en fonction de la façon dont vous décidez d'équilibrer des facteurs tels que la performance, la conformité aux règlementations et l'accessibilité physique au site secondaire.

Technologies

Selon les options de déploiement sélectionnées, vous pouvez avoir plusieurs alternatives pour les types de technologies et de processus que vous utilisez pour la sauvegarde et la reprise après incident.

Bande magnétique traditionnelle

Bien qu'existant depuis des décennies, le stockage sur bande magnétique traditionnelle peut encore jouer un rôle dans votre plan de sauvegarde. Avec une solution de bande magnétique, vous pouvez stocker un grand nombre de données de manière fiable et rentable.

Bien que les bandes magnétiques puissent être efficaces pour la sauvegarde, elles ne sont généralement pas utilisées pour la reprise après incident, qui nécessite des temps d'accès plus rapides au stockage sur disque. De plus, si vous devez récupérer physiquement une bande magnétique dans un coffre hors site, vous risquez de perdre plusieurs heures, voire plusieurs jours, de disponibilité.

Réplication à base d'instantanés

Une sauvegarde à base d'instantanés enregistre l'état actuel d'une application ou d'un disque à un moment précis. En écrivant uniquement les données modifiées depuis le dernier instantané, cette méthode peut aider à protéger les données tout en préservant l'espace de stockage.

La réplication à base d'instantanés peut être utilisée pour la sauvegarde ou la reprise après incident. Bien entendu, vos données ne sont complètes que dans la mesure où elles correspondent à votre instantané le plus récent. Si vous prenez des instantanés toutes les heures, vous devez être prêt à perdre une heure de données.

Réplication continue

De nombreuses organisations s'orientent vers la réplication continue pour la reprise après incident ainsi que la sauvegarde. Avec cette méthode, la copie la plus récente d'un disque ou d'une application est répliquée en continu vers un autre emplacement ou le cloud, ce qui minimise la durée d'indisponibilité et fournit des points de récupération plus granulaires.