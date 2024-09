Durabilité du stockage Investissez dans un stockage de données dense et écoénergétique à haut débit qui fait toute la différence. Les unités FlashSystem s’appuient sur les modules IBM FlashCore et leurs capacités de compression informatique afin d’offrir une consolidation du stockage et une efficacité de l’alimentation électrique inédites. Réduisez votre consommation d’énergie au fur et à mesure que le volume de vos données augmente.

Centre de données « lights-out » Visualisez toutes vos données, au même endroit, en temps réel, et utilisez la hiérarchisation des données pilotée par l’IA. Optimisée par le logiciel IBM Storage Virtualize, la solution FlashSystem facilite la gestion et le stockage des données sur tous les systèmes tout en modernisant vos capacités de stockage actuelles.

Cyber résilience renforcée Récupérez vos données rapidement et sans interruption en cas de cyberattaque. IBM Storage FlashSystem utilise IBM Safeguarded Copy et IBM Cyber Vault pour créer des copies isolées des données et rétablir rapidement la production.