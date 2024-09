IBM Storage FlashSystem 5000

Port de gestion RJ45 RJ45 10 Gb 2 modules de contrôleur Des ports FC 16 Gb, Ethernet 25 Gb et 10 Gb sont disponibles pour la connectivité FC et iSCSI Ports SAS 12 Gb pour connecter les hôtes et les boîtiers d’extension

Modèles : IBM Storage FlashSystem 5045, IBM Storage FlashSystem 5015



Logiciel : IBM Storage Virtualize

Contrôleur simple ou double : double (actif/actif)

SAS 12 Gb/s

iSCSI 25 Gb/s (iWARP ou RoCE)

iSCSI 10 Gb/s

Fibre Channel 16 Gb/s

Bande passante maximale : 12 Go par seconde, 8 Go par seconde

Bande passante maximale (lecture) : 12 Go par seconde

Temps de réponse (lecture) : < 70 microsecondes

Capacité maximale effective dans un seul boîtier* : 570 To (boîtier 2U)

Processeur/Génération de PCIe : Broadwell DE

Nombre maximal de ports hôtes frontaux : 8 ports plus 4 ports intégrés



Prise en charge des boîtiers de petit formats :

Disques Flash : 1,92 To, 3,84 To, 7,68 To, 15,36 To et 30,72 To

Unités de disques de qualité professionnelle et hautes performances : 2,4 To, 10 000 tr/min

Prise en charge des boîtiers grand formats :

Unités de disques de qualité professionnelle et hautes performances : 2,4 To, 10 000 tr/min

Unités de disques quasi en ligne haute capacité et de catégorie archivage : 8 To, 12 To, 16 To et 20 To, 7 200 tr/min

Le boîtier haute densité prend en charge :

Disques Flash : 1,92 To, 3,84 To, 7,68 To, 15,36 To et 30,72 To

Unités de disques de qualité professionnelle et hautes performances : 2,4 To, 10 000 tr/min



Unités de disques quasi en ligne haute capacité et de catégorie archivage : 8 To, 12 To, 16 To et 20 To, 7 200 tr/min

