IBM Storage FlashSystem C200

L’IBM FlashSystem C200 est le dernier arrivé de notre famille de produits FlashSystem : il réduit le coût total de possession et garantit la durabilité de l’entreprise.

Le modèle FlashSystem C200 vient étendre notre leadership en matière de stockage 100 % flash à de nouveaux workloads comme la diffusion multimédia, les archives et les sauvegardes. L’équilibre entre son prix, ses performances et ses capacités vous permet de remplacer le stockage sur disque dur par une solution flash fiable réduisant vos coûts de stockage. Le FlashSystem C200 bénéficie de nos garanties FlashSystem : efficacité énergétique, aucun temps d’arrêt et détection des ransomwares. Le remplacement des disques sous contrat de maintenance est garanti, avec 5,5 fois plus de cycles d’écriture que les disques QLC standard du secteur.