« Tata Consultancy Services continue de développer des solutions avancées et des services entièrement gérés qui couvrent l’intégralité du workflow du secteur financier en Israël. En intégrant des technologies innovantes telles qu’IBM FlashSystem, TCS offre à ses clients une cyber-résilience renforcée, une évolutivité accrue et des performances environnementales améliorées. Alors que les volumes de données augmentent sans cesse, TCS et IBM contribuent à améliorer la capacité et la flexibilité du marché en vue de la prochaine ère de croissance dans les secteurs de la banque, des services financiers et de l’assurance. »

Chen Kamer

PDG

Tata Consultancy Services