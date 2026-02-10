Soyez les premiers informés

IBM Storage FlashSystem 5600

Détection plus rapide des menaces, performances supérieures et efficacité énergétique accrue.

Module serveur IBM Storage FlashSystem 5600
Événement virtuel en direct : Le futur du stockage se dévoile en février 2026
La prochaine évolution du stockage IBM approche, et elle redéfinit les capacités du stockage pour votre entreprise : un socle plus intelligent, piloté par l'IA, au service de votre avenir. Rejoignez-nous le mardi 10 février 2026 à 9 h 00 EST
La résilience réinventée : bâtissez une stratégie de cyber-résilience pérenne, pilotée par l'IA.
Les cyberattaques s’accélèrent. Les réglementations se durcissent. Votre stratégie est-elle prête à y faire face ? Visionnez le replay.

Un stockage professionnel qui évolue à votre rythme

IBM Storage FlashSystem 5600 est une solution de stockage sur disque NVMe d’entrée de gamme qui offre des fonctionnalités de cybersécurité exceptionnelles, une densité impressionnante et des performances remarquables. Conçue pour les clients ayant des workloads mixtes de petite taille qui exigent à la fois performances, évolutivité et sécurité.

 40 à 90 % de réduction des coûts de stockage grâce à IBM FlashSystem. Lire le rapport ESG
Redondance hautes performances

12 périphériques Flash NVMe haute disponibilité dans un tiroir d’armoire de stockage 1U, avec des composants de cartouche entièrement redondants, pour éviter tout point de défaillance unique.
Évolutif pour les environnements de toutes tailles

Grâce à cette solution intelligente, dotée de fonctions d’optimisation automatique et facile à gérer, les entreprises sont en mesure de relever les défis liés au stockage auxquels elles sont confrontées à mesure qu’elles se développent.
Solution abordable à forte valeur ajoutée

Niveaux de stockage Flash haute densité disponibles sous forme de package abordable comprenant des fonctions de compression et d’analyses prédictives alimentées par l’IA.
Cyber-résilient jusqu’au cœur

Le module FlashCore 4 (FCM4) surveille en permanence les données de chaque E/S à l’aide de modèles MK afin de détecter les anomalies telles que le ransomware en moins d’une minute1.
avis

Spécifications

Spécifications :
Capacité maximale effective dans un seul boîtier :
- 2,4 PBe (boîtier 1U)		Bande passante maximale :
- 30 Go/s
 		Connectivité (standard) :
- 25/10 Go/s iSCSI ou NVMe/TCP		Nombre maximal de ports E/S : 
- 16 

Capacité maximale effective dans une FlashSystem Grid :
- 77 PBe		Mémoire : 
- 256 Go
- 512 Go		Connectivité : (en option)
- Ports FC ou NVMe/FC 64 Go/s
- Ports FC ou NVMe/FC 32 Go/s
- Ports iSCSI ou NVMe/TCP 100/40 Go/s
- Ports iSCSI ou NVMe/TCP 25/10 Go/s		Nombre max. d’IOPS (succès de lecture en 4K)
- 2 600 000 

 Apprenez-en plus sur les options FlashSystem.

Consultez les informations techniques, les fonctionnalités et les cas d’utilisation des produits de stockage flash les plus populaires.

Comparez les systèmes

Cas d’utilisation

Durabilité du stockage
Investissez dans un stockage de données dense et éconergétique qui fait toute la différence.
Centre de données « lights-out »
Visualisez toutes vos données au même endroit et utilisez la hiérarchisation des données pilotée par l'IA.
Plus de cyber-résilience
Récupérez vos données rapidement et sans interruption en cas de cyberattaque.
Analyse des données de stockage
Analyse du stockage plus rapide, accès plus rapide aux informations grâce à des outils intégrés à l’analyse du stockage flash.

Découvrez les économies que vous pourriez réaliser avec IBM FlashSystem.

Saisissez les informations relatives à votre environnement de stockage pour estimer votre coût total de possession et les économies que vous pourriez réaliser avec FlashSystem.

Ressources

Gardez une longueur d’avance sur les cybermenaces !
Découvrez le nouveau pack Operational Resilience comprenant IBM FlashSystem, Storage Insights Pro ainsi que du cache supplémentaire, le tout à un prix imbattable. Cliquez ici pour en savoir plus !
Maîtrisez la protection du stockage en blocs et mettez en œuvre l’automatisation des données avec IBM FlashSystem
Maîtrisez la protection du stockage en blocs et mettez en œuvre l’automatisation des données avec IBM FlashSystem
Renforcez dès maintenant la sécurité de vos données grâce à IBM Power Cyber Vault
Découvrez la solution ultime contre les menaces actuelles. Assistez à une démonstration du stockage cyber-résilient capable de transformer la posture de sécurité de votre entreprise.
GBSBank : créer des services bancaires axés sur le client
Découvrez comment GBSBank parvient à inspirer confiance grâce à IBM Storage, une solution ultra-résiliente et hautement performante
Autres moyens de découvrir FlashSystem 5600 Lire la fiche technique du portefeuille IBM FlashSystem Redbook : IBM Storage FlashSystem 5000 et 5200 Découvrir le produit FlashSystem 5200 Découvrez les partenaires commerciaux IBM en Amérique du Nord Documentation Support Redbook : meilleures pratiques de FlashSystem
Notes de bas de page

Des tests internes réalisés par IBM Research ont démontré qu’un ransomware était détecté moins d’une minute après le début de son processus de chiffrement. Cette expérience a été réalisée sur un FlashSystem 5200 doté de 6 FCM et sur lequel le firmware a été installé en version 4.1 et le logiciel en version 8.6.3 (GA). L’hôte connecté au 5200 exécutait Linux avec le système de fichiers XFS. Dans ce cas particulier, le simulateur de ransomware d’IBM appelé WannaLaugh a été employé. Le système sous-jacent doit être compatible avec le FCM4.1 et le logiciel doit être installé en version 8.6.3 (GA) afin de recevoir les résultats obtenus.

2 En supposant une réduction des données de 5:1