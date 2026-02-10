Détection plus rapide des menaces, performances supérieures et efficacité énergétique accrue.
IBM Storage FlashSystem 5600 est une solution de stockage sur disque NVMe d’entrée de gamme qui offre des fonctionnalités de cybersécurité exceptionnelles, une densité impressionnante et des performances remarquables. Conçue pour les clients ayant des workloads mixtes de petite taille qui exigent à la fois performances, évolutivité et sécurité.
12 périphériques Flash NVMe haute disponibilité dans un tiroir d’armoire de stockage 1U, avec des composants de cartouche entièrement redondants, pour éviter tout point de défaillance unique.
Grâce à cette solution intelligente, dotée de fonctions d’optimisation automatique et facile à gérer, les entreprises sont en mesure de relever les défis liés au stockage auxquels elles sont confrontées à mesure qu’elles se développent.
Niveaux de stockage Flash haute densité disponibles sous forme de package abordable comprenant des fonctions de compression et d’analyses prédictives alimentées par l’IA.
Le module FlashCore 4 (FCM4) surveille en permanence les données de chaque E/S à l’aide de modèles MK afin de détecter les anomalies telles que le ransomware en moins d’une minute1.
|Spécifications :
|Capacité maximale effective dans un seul boîtier :
- 2,4 PBe (boîtier 1U)
|Bande passante maximale :
- 30 Go/s
|Connectivité (standard) :
- 25/10 Go/s iSCSI ou NVMe/TCP
|Nombre maximal de ports E/S :
- 16
Capacité maximale effective dans une FlashSystem Grid :
- 77 PBe
|Mémoire :
- 256 Go
- 512 Go
|Connectivité : (en option)
- Ports FC ou NVMe/FC 64 Go/s
- Ports FC ou NVMe/FC 32 Go/s
- Ports iSCSI ou NVMe/TCP 100/40 Go/s
- Ports iSCSI ou NVMe/TCP 25/10 Go/s
|Nombre max. d’IOPS (succès de lecture en 4K)
- 2 600 000
Contactez un conseiller afin d’obtenir de l’aide pour configurer une solution IBM Storage FlashSystem adaptée aux besoins de votre entreprise.
1 Des tests internes réalisés par IBM Research ont démontré qu’un ransomware était détecté moins d’une minute après le début de son processus de chiffrement. Cette expérience a été réalisée sur un FlashSystem 5200 doté de 6 FCM et sur lequel le firmware a été installé en version 4.1 et le logiciel en version 8.6.3 (GA). L’hôte connecté au 5200 exécutait Linux avec le système de fichiers XFS. Dans ce cas particulier, le simulateur de ransomware d’IBM appelé WannaLaugh a été employé. Le système sous-jacent doit être compatible avec le FCM4.1 et le logiciel doit être installé en version 8.6.3 (GA) afin de recevoir les résultats obtenus.
2 En supposant une réduction des données de 5:1