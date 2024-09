Pour mettre en œuvre sa stratégie axée sur le client, la GBSBank a déployé le système de stockage IBM FlashSystem 5200, conformément aux recommandations du partenaire commercial d'IBM 4Prime.

« Notre décision s'est finalement fondée sur la confiance », explique M. Węgrzynowski. « Nous travaillons avec IBM et 4Prime depuis plus de dix ans. L'équipe de 4Prime a joué un rôle important dans le développement de notre infrastructure informatique et a toujours fourni un niveau de service et une assistance de très haut niveau. Nous avons également une expérience concrète de la fiabilité du matériel IBM, et nous étions confiants dans le choix d'IBM une fois de plus. »

GBSBank a introduit deux systèmes de stockage IBM FlashSystem 5200 pour consolider ses Oracle databases et ses systèmes virtualisés, fonctionnant sur des serveurs IBM Power Systems dotés du système d'exploitation IBM AIX et de la virtualisation VMware. Elle a utilisé la fonctionnalité de haute disponibilité IBM HyperSwap pour établir un cluster de stockage à deux sites, permettant une réplication active-active du stockage. 4Prime a également créé des scripts personnalisés qui capturent automatiquement des instantanés de la principale base de données de production de la banque toutes les 30 minutes, permettant une récupération rapide et complète en cas d'erreur, de perte de données ou de temps d'arrêt.

Grâce à une planification minutieuse et au soutien étroit de 4Prime, la GBSBank a pu mettre en œuvre l'ensemble de l'implémentation en quatre mois, tout en garantissant un accès ininterrompu aux données pour les équipes internes et une absence totale d'interruption pour les clients finaux.

M. Węgrzynowski déclare : « Coopérer avec 4Prime a été fantastique. Nous avons consacré beaucoup d'efforts à définir les différentes étapes de la mise en œuvre et à tout tester minutieusement ; notre équipe a également travaillé pendant de nombreux week-ends pour veiller à ce que les activités normales de la banque ne soient pas perturbées. Nos efforts ont été récompensés : l'accès aux données n'a pas été interrompu et aucun système n'a dû être mis hors service pendant ce processus. Tout s’est déroulé exactement comme prévu.