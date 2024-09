Les principes « quelque chose que vous savez, quelque chose que vous avez, quelque chose que vous êtes » sont à la base de l’authentification multifacteur (MFA). Le National Institute of Standards and Technology (NIST) (lien externe à ibm.com) définit la MFA comme « un système d’authentification qui nécessite plus d’un facteur pour une authentification réussie ». Un simple mot de passe peut toujours être volé, mais l’accès à deux facteurs est généralement beaucoup plus compliqué. Pour Software AG, il était essentiel d’ajouter cette couche de sécurité.

Nicole Ritchie, directrice du marketing produit chez Adabas & Natural, explique : « Nous nous occupons de très grandes entreprises qui exécutent des applications essentielles sur IBM zSystems et qui ont besoin du plus haut niveau de sécurité et de disponibilité. L’ajout de l’authentification multifacteur à notre processus nous permet d’offrir une gestion des accès plus sécurisée et une plus grande tranquillité d’esprit dans les services que nous fournissons à nos utilisateurs finaux et à leurs propres utilisateurs finaux.

La stratégie de sécurité de Software AG comporte plusieurs niveaux. En plus de passer au MFA, l’entreprise a adopté un chiffrement de données plus strict pour mieux se défendre contre les attaques et faciliter la conformité dans toutes les régions. Jürgen Lind, directeur principal de la gestion des produits chez Software AG, utilise une analogie lors de la série de webinaires ISV zSecurity d’IBM : « Mettre en œuvre le chiffrement sans accès sécurisé revient à installer une nouvelle clôture sans portail. Et un accès sécurisé sans chiffrement est comme un portail sans clôture » (lien externe à ibm.com). C’est pourquoi Software AG met en œuvre une stratégie globale de sécurité du mainframe.

Hans-Georg Saftig, directeur de la recherche et du développement pour l’infrastructure mainframe chez Software AG, ajoute : « Nous sommes le premier maillon d’une longue chaîne de responsabilité en matière de cybersécurité. Nous devons donner les moyens à nos développeurs de créer de nouvelles fonctionnalités et capacités pour faire entrer Adabas & Natural dans le prochain demi-siècle. Notre stratégie doit assurer une protection contre autant de scénarios que possible, en utilisant des méthodes que nous pouvons développer à mesure que de nouvelles menaces apparaissent.