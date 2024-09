Le mainframe cyber-résilient IBM z16™ vous aide à vous préparer à un paysage de cybersécurité en constante évolution. Protégez vos données contre les attaques quantiques de type HNDL et atténuez l'impact des incidents. Automatisez et simplifiez votre préparation aux audits de conformité pour réduire les coûts et les risques. Et soyez prêt à répondre chaque fois aux nouveaux défis de cybersécurité.