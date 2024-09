IBM Z Multi-Factor Authentication (ou IBM Z MFA) est un logiciel permettant de sécuriser les connexions des utilisateurs à z/OS, z/VM et Linux on Z grâce à l’authentification multi-facteur.

Les systèmes mainframe constituent le fondement d’une expérience numérique digne de confiance pour la majeure partie des grandes entreprises et organisations du monde. Cependant, les mots de passe qui protègent les applications, les données et les utilisateurs essentiels sont relativement faciles à exploiter pour les pirates informatiques, puisqu’ils reposent à la fois sur les connaissances des utilisateurs et leur respect des règles d’implémentation et de contrôle. Les criminels ont recouru à une grande variété de méthodes, telles que l’ingénierie sociale et l’hameçonnage, pour exploiter les employés, les partenaires et les utilisateurs en général afin de pirater des plateformes, même les plus sécurisées.

IBM Z Multi-Factor Authentication augmente le niveau de sécurité de vos systèmes critiques, grâce à des options et des capacités d’authentification élargies qui forment une stratégie complète et centrée sur l’utilisateur contribuant à diminuer les risques de compromission des mots de passe et de piratage des systèmes. Nos designers sont aussi des utilisateurs d’IBM Z MFA. À chaque nouvelle version, nous intégrons donc leurs connaissances et leur expertise en constante évolution concernant les scénarios de sécurité du mainframe en situation réelle.