Cette fonctionnalité permet de définir des facteurs pour les composants des commandes utilisateur IBM RACF, ACF2 et TopSecret. Vous pouvez élargir les interfaces de programmation SAF (Security Authorization Facility) pour définir les jetons pris en charge lors des demandes d’authentification des utilisateurs, ce qui permet aux applications compatibles MFA de spécifier des facteurs en plus des mots de passe ou des phrases secrètes RACF, ACF2 et TopSecret. Il ne vous reste plus qu’à vérifier les extensions et à définir et fournir les jetons MFA à l’aide des commandes utilisateur RACF, ACF2 et TopSecret.