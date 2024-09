Pour APIS IT, la clé reposait sur la valeur ajoutée générée par l’utilisation d’IZOA. Grâce aux fonctionnalités AIOps intégrées à IZOA, APIS IT a pu détecter les anomalies avant qu’elles ne puissent avoir un impact sur le client. « A plusieurs reprises, nous avons observé des graphiques qui montraient des types de tendances, avec beaucoup plus de données et une exploitation du CPU plus importante, se souvient M. Zadro. Désormais, nous pouvons identifier le problème en amont. »

Il se souvient d’un incident spécifique marqué par un problème lors d’une période de maintenance planifiée. APIS IT gère un système développé en .NET qui se détachait souvent de son système correspondant DB2 . M. Zadro a remarqué l’anomalie en utilisant l’un de ses tableaux de bord IZOA Splunk et il est intervenu pour réinitialiser la connexion avant que cela ait un impact sur le client. Pour APIS IT, la résilience des opérations est là pour éliminer l’impact sur le client et améliorer la valeur ajoutée pour l’entreprise.

Pour APIS IT, IZOA est bien plus qu’un simple outil en termes de visualisation de ses données opérationnelles Z. La flexibilité d’IZOA ouvre la voie à la prochaine génération d’utilisateurs et de développeurs mainframe en réduisant la complexité et en aidant à optimiser DevOps chez APIS. Leur utilisation d’IZOA continue de croître, à mesure qu’ils intègrent davantage Z dans leur environnement de cloud hybride.



Un autre cas d’utilisation créatif chez APIS IT renforce l’efficacité de son cycle de développement. La plupart des équipes de développement APIS utilisent IBM WebSphere Application Server. M. Zadro explique que les données doivent être transformées avant que son équipe ne puisse les exploiter. En tant que tel, les ingénieurs systèmes considèreront les développeurs comme des tiers. Comme il le dit lui-même : « Désormais, tout est plus simple pour eux. S’ils repèrent des problèmes après le déploiement, ils peuvent facilement constater par eux-mêmes que tous les journaux de WebSphere on z/OS sont au même emplacement que ceux de WebSphere on Windows et ainsi de suite… »



Alors que M. Zadro se tourne vers l’avenir avec APIS IT et IBM, il vise à continuer à repousser encore les limites avec IZOA. Il souligne le fait qu’il « s’attend à ce que cette solution se pérennise et continue d’évoluer », au moment où l’entreprise se lance dans un parcours de cloud hybride avec AIOps.