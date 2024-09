IBM Z Performance and Capacity Analytics fournit aux responsables des opérations informatiques, aux experts de la performance et aux planificateurs de la capacité les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur les performances de leur infrastructure et de leurs applications.



System Management Facility et d’autres sources de données structurées accessibles sur IBM Z et d’autres plateformes permettent d’organiser rapidement et efficacement les informations d’utilisation informatique à l’échelle de l’entreprise et de les traduire en rapports exploitables. Les fonctions de prévision et de modélisation vous assurent de disposer des ressources nécessaires pour gérer l’activité et répondre aux niveaux de service attendus, aujourd’hui comme demain.