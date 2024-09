Propriété des cantons et des municipalités suisses, Abraxas assure depuis des années une numérisation rapide et efficace des services gouvernementaux pour les résidents suisses. Des millions de personnes comptent déjà sur le fonctionnement fluide, sécurisé et efficace des services d’administration électronique fournis par l’entreprise. Pour se protéger encore plus efficacement de la prolifération des cybermenaces, Abraxas souhaitait renforcer la sécurité des services fiscaux clés utilisés par un certain nombre de cantons et de municipalités. Kurt Gantner, ingénieur systèmes chez Abraxas Informatik AG, déclare : « Pour améliorer la cyberprotection, nous voulions mettre en place des politiques de mot de passe et de sécurité plus sophistiquées. L’une des difficultés était de trouver un moyen de renforcer nos mesures de sécurité de manière rentable sans avoir à mettre à jour manuellement plus de 1 000 programmes individuellement pour bénéficier d’une sécurité de pointe ».

Comme Abraxas fournit une large gamme de solutions pour les cantons et les municipalités de différentes tailles, l’entreprise avait besoin d’une solution de sécurité flexible qui pourrait être intégrée à diverses solutions de gestion des identités et des accès. René Seiler, responsable de programmes chez Abraxas Informatik AG, confirme : « Il était important pour notre entreprise de pouvoir configurer les politiques de sécurité séparément pour nos différents locataires et clients. Nous voulions bénéficier de solutions standard éprouvées qui nous aideraient à rationaliser la conformité, à renforcer la sécurité et à moderniser la connexion et l’expérience utilisateur. »