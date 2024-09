Marco Polo Network a conclu un partenariat avec Smarttech247, partenaire commercial d'IBM, une société de détection et de réponse gérée (MDR) et un leader du marché des opérations de sécurité pour les organisations mondiales. « Nous avons choisi Smarttech247 parce qu'elle pouvait nous fournir IBM Security QRadar SIEM, une solution de sécurité connue et fiable qui met en corrélation des milliers d'événements et recherche des menaces et des attaques. » déclare Gallagher.

Smarttech247 a une grande expérience des problèmes auxquels Marco Polo Network est confronté. « Chez Smarttech247, nous avons constaté une demande croissante de solutions de surveillance, de technologies de classe mondiale du type QRadar SIEM », explique Raluca Saceanu, directeur général chez Smarttech247. « Nous avons constaté un changement d'état d'esprit, les organisations adoptant une approche plus axée sur les risques pour leur sécurité, leur gestion des vulnérabilités et leur surveillance. Elles adoptent également une stratégie de défense plus proactive. »