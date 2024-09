X-Force peut vous aider à créer et à gérer un programme de sécurité intégré pour protéger votre organisation des menaces mondiales. Grâce à une compréhension approfondie de la façon dont les cybercriminels pensent, élaborent des stratégies et frappent, notre équipe sait comment prévenir, détecter, répondre et récupérer des incidents, pour que vous puissiez vous concentrer sur les priorités métier. Les services offensifs et défensifs de X-Force sont appuyés par des services de recherche sur les menaces, de renseignements et de résolution.

L'équipe est composée de hackers, de répondeurs, de chercheurs et d'analystes dont beaucoup figurent parmi les leaders d'opinion de renom dans le domaine de la sécurité. De par sa présence dans 170 pays, l'équipe X-Force se tient à vos côtés dès que vous en avez besoin, où que vous soyez.

Votre équipe de sécurité peut avoir l'esprit tranquille ; X-Force veille dans les tranchées pour prévenir, répondre et contenir les violations dès qu'elles se produisent. Ainsi, vous résisterez aux cyberattaques et pourrez poursuivre vos opérations métier.