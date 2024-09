L'équipe de Francesco Sartini fournit des services qui s'inscrivent dans trois grands domaines d'intérêt : les services ITIL, les services cognitifs et les services aux entreprises. Cette offre regroupe notamment la gestion multicloud, la gestion des performances des applications, la surveillance continue des vulnérabilités et de la conformité, ainsi que l'optimisation des coûts de cloud hybride. De manière générale, ses clients comptent entre 100 et 500 serveurs, et elle gère des environnements sur site, sur Azure, sur Amazon Web Services (AWS) et dans le cloud hybride. L'équipe BlueIT s'occupe également de 50 environnements SAP. « Aujourd'hui, lors de l'intégration d'un nouveau client, nous commençons par déployer Turbonomic puis nous nous tournons vers Instana pour veiller au bon fonctionnement des applications lors des mises à jour critiques des clients », explique M. Sartini.

Compte tenu de l'hétérogénéité des environnements de ses clients, il est essentiel que l'équipe de M. Sartini dispose des outils nécessaires pour intégrer efficacement chaque nouveau client et optimiser en permanence les performances de ses applications. La facilité de déploiement et le délai de rentabilité sont essentiels. « Nous avons remarqué que l'installation de Turbonomic et d'Instana était une simple formalité », souligne M. Sartini. Une seule journée suffit pour déployer les deux outils et commencer à identifier de manière proactive les possibilités de redimensionnement. L'agent unique d'Instana peut être installé en quelques minutes, alors que Turbonomic peut l'être en quelques heures. « Lors de l'intégration d'un nouveau client, nous pouvons désormais lui montrer en quelques clics comment Turbonomic et Instana peuvent fonctionner au sein de son propre environnement », explique M. Sartini. Turbonomic fournit une fonction d'optimisation des coûts de cloud hybride assistée par l'IA, tandis qu'Instana assure le contrôle et l'observabilité de l'infrastructure. « Chaque outil dispose d'un tableau de bord à la fois complet, convivial et qui fournit des informations exploitables instantanément », ajoute M. Sartini.

Avant de passer à l'AIOps, l'équipe BlueIT s'appuyait sur des outils de surveillance hétérogènes et optimisait les environnements de ses clients de façon manuelle. Désormais, elle dispose d'une vue complète de la pile et de capacités d'automatisation optimisée par l'IA qui lui permettent d'identifier toute surcharge des ressources avant que l'expérience de l'utilisateur final ne soit affectée. « La puissance de l'approche IA réside dans le fait que ces outils [Turbonomic et Instana] nous montrent de manière proactive où se situent les éventuels problèmes et qu'ils recommandent des mesures de réallocation de ressources en vue d'améliorer le dimensionnement des ressources et de garantir de bonnes performances », relève M. Sartini.

En adoptant cette nouvelle approche et en réduisant les interventions manuelles, l'équipe a libéré du temps pour aider chaque client à accélérer sa transformation numérique et à atteindre ses objectifs de développement durable. « En informatique, le paradigme de durabilité repose sur la capacité d'une organisation à trouver le juste équilibre entre l'allocation des ressources et l'expérience de l'utilisateur final. Selon moi, la mise en œuvre de Turbonomic et d'Instana est sans aucun doute le meilleur moyen de redimensionner son infrastructure et de réduire son empreinte carbone sans sacrifier les performances », affirme M. Sartini.