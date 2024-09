Pour favoriser une culture d’innovation métier, l’UCM Technics (UCM) s’est associée à Core ICT pour mettre en place un environnement IBM Storage 100 % flash, offrant des performances élevées plus prévisibles et facilitant la gestion.

Soutenant les entrepreneurs et les PME de Belgique depuis 1928, l’UCM est bien consciente de la valeur de l’innovation. Pour élargir son portefeuille de services et fournir des solutions plus créatives à ses clients, l’organisation s’est lancée dans un important programme de modernisation. Ce programme a demandé la création d’un certain nombre de nouveaux workflows métier et de nouvelles applications numériques, exigeant chacun et chacune des capacités et des performances nettement supérieures de la part des systèmes de stockage de données soutenant son infrastructure informatique.

Xavier Lenoble, responsable informatique de l’UCM, déclare : « Nous devions en général répondre plus rapidement aux nouvelles demandes des équipes internes de développement commercial afin de pouvoir être plus agiles dans la fourniture de nouveaux services à nos clients. Cependant, nous approchions des limites de notre environnement de stockage existant en termes de performances ».

L’UCM gère un important service de développement agile en interne. En d’autres termes, des tests d’intégration et de régression s’exécutent 24 heures sur 24. Cela a considérablement affecté les opérations d’entrées/sorties par seconde (IOPS) du stockage disponible, en particulier parce que les tests s’exécutent généralement sur des instantanés des données de production complètes plutôt que sur des sous-ensembles plus petits.

« Nous actualisons en continu les informations de notre environnement de production vers nos environnements de test et de préparation », explique Xavier Lenoble. « Cela génère une charge élevée et constante sur notre infrastructure de stockage, et nous connaissons également des pics importants en fin de mois et en fin de trimestre liés au calcul des salaires et des cotisations sociales pour nos clients. »

L’UCM souhaitait mettre à niveau son infrastructure de stockage pour obtenir des performances élevées plus prévisibles et pouvoir gérer des pics de demande importants.