Au moment de la rédaction du présent document, FrieslandCampina a déployé la solution sur la moitié de ses sites. Axians fournit une solution de sauvegarde en tant que service, qui comprend le déploiement, la configuration, ainsi que le support et la gestion continus, ce qui permet à l’équipe de FrieslandCampina de se concentrer sur les opérations métier et l’efficacité de la production.

« La solution IBM est nettement plus rentable que les systèmes hyperconvergés, en particulier pour les grands sites, commente Mohamed Asmine. Nous sommes en mesure d’adopter une approche modulaire qui fournit exactement la bonne protection à chaque site. Nous remplaçons un environnement complexe de logiciels et de systèmes différents par une solution stratégique qui nous aide à garantir que les données de production critiques sont entièrement protégées et faciles à gérer. »

Au fur et à mesure du déploiement, FrieslandCampina explore d’autres options rendues possible par la solution IBM. Par exemple, pour répondre aux exigences de sécurité alimentaire et de gouvernance, l’entreprise active une fonctionnalité écriture unique, lectures multiples, qui préserve un enregistrement d’audit immuable pour toutes les données archivées. En implémentant cette capacité sur l’architecture standardisée, FrieslandCampina peut améliorer sa position en matière de conformité et se protéger contre les risques réglementaires. Les magasins de données non modifiables fourniront également une protection supplémentaire contre les logiciels malveillants cryptolocker.

De même, Axians et FrieslandCampina étudient les possibilités de sauvegarde dans le cloud, afin de fournir une capacité supplémentaire. Mohamed Asmine déclare : « Certaines juridictions exigent que les données soient conservées sur site ou dans le pays, tandis que d’autres autorisent le stockage cloud, peut-être avec des restrictions régionales. Les solutions de données IBM nous donnent la flexibilité de choisir la meilleure combinaison de solutions sur site et cloud, en utilisant des technologies hybrides pour nous donner une résilience locale et réduire les coûts ».

Avec IBM et Axians, FrieslandCampina continue d’améliorer ses capacités de protection des données et bénéficie d’une complexité réduite, de performances améliorées et d’une résilience opérationnelle renforcée.

Mohamed Asmine conclut : « Travailler avec Axians pour concevoir et déployer les solutions IBM nous a permis de contrôler nos données. Cela signifie que nous pouvons poursuivre notre expansion dans de nouveaux pays en ayant la certitude que nos systèmes de production sont entièrement protégés ».