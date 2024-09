IBM Storage Protect (anciennement IBM Spectrum Protect) offre une résilience complète des données pour les serveurs de fichiers physiques, les environnements virtuels et un large éventail d’applications. Les organisations peuvent augmenter leurs ressources pour gérer des milliards d’objets par serveur de sauvegarde. Les clients peuvent réduire les coûts de leur infrastructure de sauvegarde grâce à des fonctionnalités intégrées d’efficacité des données et à la possibilité de migrer ou de copier les données sur des bandes magnétiques, sur des services de cloud public et sur un stockage d’objets sur site. IBM Storage Protect peut également stocker les données IBM Storage Protect Plus pour permettre aux entreprises de tirer parti de leur investissement actuel à des fins de conservation des données à long terme et de reprise après incident.