Fonctionne avec Oracle et Microsoft SQL Server. La prise en charge des sauvegardes en ligne des bases de données IBM Db2 et IBM Informix est incluse avec les serveurs IBM Storage Protect. Vous n’avez pas besoin d’installer IBM Storage Protect for Databases pour sauvegarder ces bases de données. Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation relative aux produits Db2 et Informix .