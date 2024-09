Optimisé par IBM® Cloud Object Storage, IBM Secure Content Store vous permet de stocker du contenu en toute sécurité (localement ou globalement) à un coût abordable​, tout en prenant en charge un déploiement rapide et cohérent entre les sites pour les applications cloud natives, le stockage multimédia, le stockage de sauvegarde et les données d’archivage.

Développez en toute sécurité votre activité dans de nouvelles régions, des données critiques aux solutions d’archivage vidéo, et bénéficiez d’un stockage non modifiable, d’une sauvegarde non modifiable et de données d’archivage avec une sécurité et des contrôles à la pointe de l’industrie pour répondre aux exigences en matière de réglementations et de conformité​.