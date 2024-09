IBM Storage Protect Plus est un logiciel de stockage IBM Storage qui offre des fonctions de récupération, de réplication, de conservation et de réutilisation des données pour les machines virtuelles, les bases de données, les applications, les systèmes de fichiers, les workloads SaaS et les conteneurs. Les données peuvent être copiées dans les systèmes de stockage d’objets basé sur le cloud et de stockage sur site, y compris sur IBM Storage Protect et les bandes magnétiques physiques.

IBM Storage Protect Plus est facile à déployer en tant qu’appliance virtuelle ou en tant qu’application de conteneurs, et son architecture sans agent nécessite peu de maintenance. Cette solution moderne de résilience des données valorise vos données en améliorant la qualité et la vitesse du déploiement, des tests et de l’analyse. La rentabilité de la conservation des données, de la reprise après incident et de la conformité des données est assurée par la copie des données dans les systèmes de stockage d’objets basé sur le cloud, de stockage sur site et IBM Storage Protect, y compris sur les bandes magnétiques physiques.