Les solutions de stockage sur bande LTO d’IBM sont conçues sur la base de plus de vingt ans d’innovation en matière de protection des données et de stockage, ce qui vous permet d’avoir la certitude que vos données sont en sécurité et protégées contre les cybermenaces.

Stockage cloud durable IBM Diamondback Tape Library Préservez et protégez vos données grâce à une bande de stockage à ultra-haute densité, durable et cyberrésiliente. Offre une capacité maximale de 27,8 octets non compressés avec la technologie LTO 9. Le type de lecteur est LTO FH. Le nombre maximal de lecteurs est de 14.

Stockage cloud de nouvelle génération IBM TS4500 Tape Library Offre une capacité maximale de 417 Po avec LTO 9 et de 351 Po avec TS1160. Les types de lecteurs sont LTO et/ou TS1110. Le nombre maximal de lecteurs est de 128.

Haute densité, facile à gérer IBM TS4300 Tape Library Offre une capacité maximale de 11,52 Po avec LTO 9. Les types de lecteurs sont LTO FH et HH. Le nombre maximum de lecteurs est de 48.

Stockage compact d’entrée de gamme IBM TS2900 Tape Autoloader Offre une capacité maximale de 162 To avec la technologie LTO 9. Les types de disques sont LTO HH et SAS. Le nombre maximal de lecteurs est de 1.

Lecteurs de bande mi-hauteur IBM IBM Stand Alone Drive IBM Stand Alone Drive est un lecteur mi-hauteur doté de la technologie LTO Ultrium 9. Il fournit jusqu’à 45 To par cartouche (avec une compression de 2,5:1). Conçu pour aider les petites et moyennes entreprises à gérer les demandes croissantes de données des cas d’utilisation de bandes modernes (pour le cloud, l’Internet des objets (IdO) et l’archivage de fichiers actifs). Il s’agit d’un excellent choix si vous avez besoin de sauvegarder et d’archiver vos données à moindre coût.

LTO Media Cartouches de données sur bande IBM LTO Ultrium Les cartouches de données sur bande IBM LTO Ultrium offrent une conservation à long terme des données et un accès rapide et fiable aux données. Augmentation de la capacité et de la performance tout en améliorant l’accès aux données, ce qui permet de réduire les coûts de licence et les dépendances.