L’IBM TS4500 Tape Library est conçue pour aider les moyennes et grandes entreprises à relever les défis du stockage dans le cloud. Elle intègre les technologies LTO (« Linear Tape-Open ») de dernière génération et les technologies IBM de niveau entreprise, toutes conçues pour aider les organisations à gérer les besoins en données toujours plus importants des cas d’utilisation sur bande modernes.

Ces défis incluent la croissance élevée des volumes de données dans les infrastructures cloud et cloud hybride, l’augmentation du coût de l’empreinte de stockage, la difficulté de migrer les données entre les plateformes des fournisseurs, et bien plus encore.