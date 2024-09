L'architecture logicielle open source intégrée permet d'accélérer le déploiement et de simplifier la gestion. La récupération et le signalement des erreurs, la surveillance de l'état de la bibliothèque, les alertes et les fonctionnalités de récupération automatique permettent d'accélérer le diagnostic et la résolution des problèmes. Une interface d'automatisation des lecteurs augmente considérablement la vitesse de communication pour des mises à jour de code et des téléchargements de journaux plus rapides.