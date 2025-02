La cartouche de données IBM® LTO Ultrium 9 (LTO 9) offre une capacité de stockage supérieure de 50 % à celle de la génération précédente, pour une conservation des données à long terme et un accès rapide et fiable aux données. La neuvième génération de bandes LTO Ultrium offre une capacité native de 18 To et une capacité compressée allant jusqu'à 45 To pour une efficacité encore plus grande et performance. L'achat de cartouches de données LTO 9 sur IBM vous permet de vous approvisionner en toute tranquillité d'esprit auprès d'un leader de la technologie des bandes magnétiques qui a fait ses preuves. Découvrez comment le LT0 9 peut vous aider à gérer la croissance explosive des données, à assurer un accès rapide et fiable aux données et à garantir la résilience de votre entreprise.