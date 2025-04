IBM LTO Tape drive

IBM Storage Archive simplifie l’accès et la gestion du LTO 9 Tape Drive grâce à l’étiquetage textuel des fichiers, qui permet d’effectuer des recherches plus intuitives dans le contenu du lecteur. IBM Storage Archive prend en charge la technologie LTFS orientée bandes et fournit une interface graphique pour accéder au contenu du lecteur. Ainsi, trouver et accéder aux données sur bande est aussi facile que sur disque ou sur mémoire flash. Grâce à sa simplicité et à son intuitivité, la technologie Storage Archive LTFS ouvre la voie à de nouvelles utilisations et applications pour les bandes LTO Ultrium.