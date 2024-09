L'IBM TS2900 Tape Autoloader est une solution de sauvegarde automatisée d'entrée de gamme pour les systèmes en rack et les petites et moyennes entreprises. Grâce à sa capacité de stockage compacte et à haute densité, le TS2900 est parfaitement adapté aux opérations de sauvegarde et d'archivage. Le TS2900 est disponible avec la technologie de bande LTO Ultrium demi-hauteur, avec des options de lecteur SAS 12 et 6 Gbit/s. La gestion à distance en ligne et le lecteur de codes-barres facilitent l'utilisation. Le TS2900 peut être utilisé dans un système de rack ou sur un bureau à côté d'un serveur dans un bureau.