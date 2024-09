Améliorez la façon dont vous gérez, protégez et stockez vos données grâce à un accès illimité à certains produits SDS d’IBM et à IBM Cloud Object Storage. IBM Storage Software Suite offre une interface unifiée qui vous permet d’optimiser la gestion de vos données, et la tarification au coût par To facilite votre planification suivant l’évolution de vos capacités. L’utilisation du logiciel dans les environnements de test hors production est comprise.