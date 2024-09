Dans le paysage numérique actuel, la protection de vos données est essentielle. IBM Storage Protect for Cloud peut vous aider à relever ce défi en sécurisant vos données cloud à l’aide d’une solution conçue pour configurer vos données et renforcer vos actifs cloud. En faisant de la conformité et de la confidentialité des données des priorités absolues, notre plateforme de niveau entreprise assure une défense par couches avec un chiffrement robuste, une sécurité des données rigoureuse, la conservation des données et une détection avancée des menaces liées au cloud.

Grâce à la gestion centralisée des données et au contrôle des accès, vous pouvez gérer en toute confiance la sécurité du cloud. La compatibilité multicloud permet d’assurer la résilience des données tout en atténuant les risques grâce à la reprise après incident. Nous offrons une gestion de clés fiable et une efficacité prouvée contre les menaces avancées afin de fournir une protection des données cloud de niveau entreprise dans vos environnements cloud. Véritable solution d’avenir en matière de protection des données, IBM Storage Protect for Cloud offre sécurité et tranquillité d’esprit. La sécurité de vos données est notre priorité.



Commencez avec un essai gratuit de 365 jours pour Azure, Dynamics 365, Google Workspace, Microsoft 365 et Salesforce. Aucune carte de crédit exigée ni restriction de données. Optez pour IBM Storage Protect for Cloud et bénéficiez dès à présent d’une protection complète des données.