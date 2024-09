La société BanFast s’est rendu compte qu’elle pouvait permettre à ses clients de générer de la valeur et de réaliser des économies d’énergie en bénéficiant d’une meilleure compréhension de la durabilité de son portefeuille. Lars Nylund, PDG de BanFast Förvaltning AB, déclare : « L’une des tâches les plus importantes qui me revient en tant que PDG est d’offrir un bon rapport qualité-prix à nos clients, qu’il s’agisse de locataires de bureaux ou de propriétaires immobiliers. Nous avons vu là l'opportunité de devenir leader de l'innovation et du développement durable dans notre secteur en numérisant, en modernisant et en automatisant notre approche de la durabilité et du reporting. »

Avec les solutions et outils en place dans l’entreprise, les employés de BanFast peinaient souvent à trouver les bons indicateurs pour orienter les initiatives de durabilité. Ils se retrouvaient ainsi à faire deux fois le même travail, entraînant des coûts supplémentaires et un ralentissement de l’activité. « Nous étions à la recherche d’une nouvelle solution de durabilité moderne et hautement productive dont l’évolution pourrait suivre la nôtre », ajoute M. Nylund. « Il était crucial pour nous de nous assurer que des versions des indicateurs de durabilité essentiels basés sur les mesures, les matériaux, les informations de la chaîne d’approvisionnement et les données des compteurs intelligents puissent être créées et mises à jour facilement. Nous voulons utiliser de manière proactive les énormes volumes de données dont nous disposons afin d’accroître de façon continue la valeur de nos bâtiments pour les locataires et les propriétaires commerciaux. »

En outre, BanFast souhaitait avoir une longueur d’avance et se préparer aux nouvelles exigences réglementaires basées sur la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). « Je suis véritablement passionné par le développement durable et je soutiens pleinement l’initiative “European Green Deal” qui vise à faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre d’ici 2050 », déclare M. Nylund. « En comprenant mieux et en minimisant l’impact environnemental des secteurs immobiliers, nous pouvons être acteur d’un changement positif. Le fait de pouvoir fournir rapidement des rapports détaillés en matière de durabilité apportera également une réelle valeur ajoutée à nos clients. »

Deux grands projets de rénovation ont permis à BanFast de présenter son expertise en matière de durabilité à ses clients actuels et futurs. « Lorsque nous travaillons sur nos propres bâtiments, nous avons un contrôle total sur tous les aspects du projet de rénovation et sur les données opérationnelles », confirme M. Nylund. « Ces projets nous ont donné l’occasion unique de montrer ce qu’il est possible de faire et comment nous pourrions utiliser plus efficacement les données de durabilité dans l’ensemble de notre portefeuille. Les obtenir dès maintenant nous permettrait de fournir de meilleurs services et de gagner plus facilement de nouveaux clients à l’avenir. »