Logiciel de reporting CSRD

Collectez, gérez et déclarez vos données environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG) avec le logiciel IBM Envizi, auquel les entreprises du monde entier font confiance depuis plus de dix ans.

Le module IBM Envizi ESG Reporting Frameworks simplifie la compilation, la révision et le reporting à grande échelle des données ESG afin de répondre aux exigences de divulgation ESG dans de multiples cadres d’exigences ESG. Il couvre les divulgations personnalisées propres aux organisations, les divulgations régionales et les principaux cadres d’exigences internationaux tels que le Sustainability Accounting Standard Board (SASB), la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et le Global Reporting Initiative (GRI).

IBM soutient les normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) en tant que cadre d’exigences géré pour aider les entreprises à se conformer à la directive de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité des entreprises (CSRD) ainsi qu’aux autres cadres de reporting utilisés actuellement par IBM Envizi.