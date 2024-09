Generali Poland s'est tournée vers les experts en conseil et technologie TUATARA pour l'aider à réinventer son expérience de service client. En seulement un mois, TUATARA a pu transformer les besoins de l'entreprise en une solution opérationnelle : Leon, un assistant virtuel construit avec action.bot (https://action.bot) (lien hors ibm.com) de TUATARA, lui-même basé sur IBM watsonx Assistant. Le nom du chatbot fait référence au lion du logo de Generali.

Grâce aux modèles d’apprentissage profond, de machine learning et de traitement automatique du langage naturel (NLP) d’IBM, entraînés sur les données du centre d’appel de l’assureur, Leon peut rapidement comprendre les questions des clients et leur fournir des réponses pertinentes et utiles. Disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 sur le site Web de Generali Poland, ce chatbot peut répondre automatiquement à plus de 120 scénarios courants d'assistance client et de FAQ, couvrant des sujets liés aux réclamations, aux dommages, aux nouvelles polices, et plus encore. Leon connaît également ses limites : lorsqu’il reçoit une requête à laquelle il ne peut pas répondre seul, l’assistant virtuel transmet de façon fluide la conversation à un agent humain pour une résolution rapide.

De plus, Leon apprend constamment des utilisateurs lorsqu'ils naviguent sur le site Web de l'entreprise. Le chatbot observe et réagit au comportement de l'utilisateur en temps réel, par exemple pour le conseiller sur différents produits d’assurance et l'aider à remplir des formulaires.