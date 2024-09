La Fondation Piazza dei Mestieri est l’organisation qui a insufflé la vie à l’expérience Piazza. Fondée en 2004 à Turin, la Piazza dei Mestieri est un espace éducatif et une communauté où les jeunes peuvent se rencontrer et bénéficier d’une éducation et d’une formation professionnelle.

La Piazza dei Mestieri hébergent des unités de production dans lesquelles sont conçus et fabriqués des produits et des services de qualité et où les étudiants peuvent faire leurs premières expériences d’apprentissage.

Chaque année, Piazza dei Mestieri accueille environ cinq mille jeunes, italiens et étrangers, dans ses locaux de Turin, Catane et Milan. Les étudiants viennent à la Piazza pour réaliser leurs rêves, s’épanouir en tant que personne, apprendre un métier et, au final, trouver un emploi.