Le déploiement des serveurs IBM Power a permis à KIO Spain de différencier ses services et d'être un pionnier des offres cloud en Espagne. La philosophie de l'entreprise consiste à être en mesure d'offrir différentes facettes du cloud à ses clients, en répondant aux besoins de chacun avec le produit le plus approprié.

Cela s'avère particulièrement intéressant lorsque de grandes entreprises décident de transférer leurs workloads critiques vers un fournisseur de cloud, car nombre d'entre elles n'externalisent que ce qui est considéré comme non critique. La technologie IBM Power permet une haute disponibilité et une automatisation importante. En cas de problème avec l'une des machines, toutes les données sont automatiquement transférées vers une autre machine, garantissant ainsi une fiabilité totale.

La gamme IBM Power permet de répondre plus rapidement aux demandes des entreprises, de protéger les données du cœur jusqu'au cloud et de rationaliser les informations et l'automatisation tout en maximisant durablement la fiabilité. IBM Power permet aux entreprises qui travaillent avec KIO Spain de moderniser leurs applications et leur infrastructure grâce à une expérience de cloud hybride fluide ; la solution contribue également à fournir l'agilité dont les clients ont besoin.

Les serveurs IBM Power offrent une infrastructure évolutive qui vous permet de garder une longueur d'avance sur les défis liés aux workloads, aux nouvelles sources de données et aux demandes de calcul. Grâce à ces serveurs d'entreprise, vous pouvez préparer vos workloads pour le cloud tout en créant un cloud conçu pour ceux aux plus fortes intensités de données.