La banque s’appuie sur sa nouvelle approche DevOps agile pour commercialiser plus rapidement de nouveaux services, lui permettant ainsi d’obtenir un avantage concurrentiel. La phase de modernisation désormais terminée, l’établissement peut exploiter pleinement le développement cloud natif.

« En associant IBM WebSphere Liberty, MicroProfile et Red Hat OpenShift, nous avons pu réduire les temps de déploiement, se rappelle Daniel Pfeifer. La banque a ainsi pu déployer de nouvelles fonctionnalités pour son application de services de gestion de fonds en quelques minutes, au lieu de plusieurs mois. Elle peut désormais innover au rythme des fintechs et de ses concurrents, ce qui l’aide à conserver et à développer sa part de marché. Le développement et la distribution cloud natifs sont un facteur de différenciation clé pour la banque. »

En tirant parti des fonctionnalités intégrées d’IBM WebSphere Liberty, la banque met à disposition des développeurs de nouvelles fonctionnalités puissantes tout en contrôlant les coûts et la complexité. C’est en effet ce qu’explique le responsable : « Le pipeline DevOps de l’établissement a automatiquement recours à la dernière version d’IBM WebSphere Liberty, garantissant ainsi l’utilisation des dernières fonctionnalités et corrections. Grâce à l’architecture zéro migration de Liberty, les applications fonctionnent à l’identique avec chaque nouvelle version. L’utilisation d’un autre environnement d’exécution obligerait la banque à réaliser d’autres migrations. C’est donc un gain de temps considérable, qui nous permet aussi de garantir la sécurité des applications. »

L’architecture zéro migration de Liberty permet également à l’établissement d’adopter à son propre rythme de nouvelles fonctionnalités pour différentes applications. Pour ses microservices évoluant plus lentement, la banque est restée sur Java EE, tout en adoptant la nouvelle prise en charge Jakarta EE pour les microservices à évolution plus rapide. Les mêmes versions récentes et sécurisées d’IBM WebSphere Liberty permettent de faire fonctionner les deux avec facilité. D’autres temps d’exécution obligeraient l’établissement à migrer toutes ses applications ou à conserver des versions plus anciennes et non sécurisées.

La banque déplace désormais ses charges de travail traditionnelles IBM WebSphere Application Server d’un mainframe vers un environnement de serveur distribué, confiante que sa plateforme IBM WebSphere Liberty et Red Hat OpenShift continuera à générer des avantages sur le long terme.

Daniel Pfeifer conclut : « Chez RedBridge, nous aidons les entreprises à exploiter pleinement les technologies open source. Notre collaboration avec cette grande banque européenne est la preuve même que les solutions d’IBM dans ce domaine permettent aux professionnels d’adapter et préparer leurs services à l’avenir. »