Pour lancer l’initiative d’administration électronique, l’agence s’est tournée vers son partenaire commercial de confiance IBM Platinum, PowerM. PowerM a travaillé en étroite collaboration avec les parties prenantes de l’agence et proposé une nouvelle solution basée sur IBM WebSphere Hybrid Edition, qui fournit des options de modernisation et de développement cloud-natives tout en maintenant la prise en charge des applications existantes. Il inclut IBM WebSphere Liberty, un environnement d’exécution moderne basé sur des normes conçu pour moderniser les applications existantes.

Walid Largou, architecte de solutions chez PowerM, déclare : « L’un des principaux critères pour notre client était la sécurité. En tant qu’entité gouvernementale, il est essentiel que tous les systèmes centraux soient protégés des dernières vulnérabilités de sécurité des informations. Avec IBM WebSphere Liberty, l’agence obtient un environnement d’exécution rapide et modulaire optimisé pour les architectures d’API d’aujourd’hui et facile à gérer. Et grâce à IBM WebSphere Hybrid Edition, nous pouvons continuer à exécuter des applications existantes sans modernisation. »

Pour commencer, PowerM a effectué un audit approfondi de la plateforme IBM WebSphere existante de l’agence gouvernementale et a créé un inventaire complet de toutes les applications exécutées sur chaque x86 Server. Selon ce rapport, le partenaire commercial a aidé l’organisation à élaborer un plan d’action efficace pour commencer à déplacer ses applications vers le nouvel environnement IBM WebSphere Hybrid Edition, exécuté sur un serveur IBM LinuxONE Rockhopper III.

« En combinant les dernières solutions IBM WebSphere Liberty aux workloads WebSphere existants, le tout sur une plateforme de serveur hautement sécurisée et ouverte basée sur IBM LinuxONE, nous avons permis à l’agence de renforcer son environnement de cybersécurité tout en réduisant les coûts opérationnels associés à l’environnement x86 précédent », se souvient Walid Largou.

L’introduction de WebSphere Liberty contribuera également à réduire les coûts opérationnels grâce à sa fonctionnalité « zéro migration ». Celle-ci permet aux organisations de passer à la dernière version de Liberty sans avoir à modifier le code de l’application ou la configuration et d’éviter ainsi les retards et les dépenses liés à la planification et à l’atténuation des risques. Lorsque de nouvelles capacités sont introduites et nécessitent qu’une organisation migre des applications existantes, Liberty continue de fournir les fonctionnalités de code précédentes parallèlement aux nouvelles. Les organisations peuvent donc mettre à jour leur environnement Liberty et profiter des derniers avantages de l’environnement d’exécution sans migrer toutes les applications. Plus tard, lorsqu’elles seront prêtes à profiter des dernières API, elles pourront mettre à jour séparément leurs configurations de serveur et leurs applications.

L’agence gouvernementale a maintenant consolidé plusieurs x86 Servers en un seul serveur IBM LinuxONE avec des processeurs Integrated Facility for Linux [IFL], virtualisé avec KVM. Walid Largou ajoute : « C’était le premier déploiement IBM LinuxONE dans l’ensemble du Maroc. Il a considérablement amélioré la rentabilité opérationnelle de cette agence gouvernementale. »