Grâce à la technologie IBM, les systèmes d’exploitation différencient ses services cloud pour gagner de nouvelles parts de marché. L’entreprise réduit les temps de réponse des clients, leur donnant ainsi un accès rapide aux données dont ils ont besoin pour leur croissance.

« Grâce au stockage 100 % flash d’IBM, les applications critiques de nos clients se chargent beaucoup plus rapidement », confirme M. Ott. « Les utilisateurs finaux ont remarqué la différence et nous ont fait part de leurs commentaires positifs. Nous avons profité de la haute performance d’IBM FlashSystem pour promouvoir notre offre de bureau virtuel, que nous pouvons maintenant déployer rapidement et efficacement pour soutenir les modèles de travail hybrides ».

En construisant un centre de données plus efficace avec le stockage IBM FlashSystem, OS Systems bénéficie de gains d’efficacité et préserve ses marges bénéficiaires. « Lors du déploiement d’IBM FlashSystem, nous avons remplacé six unités de rack par une seule, réduisant ainsi notre consommation d’énergie de 75 %, constate M. Ott. Étant donné que nous avons quintuplé notre capacité de stockage sur la même période, c’est un avantage clair. »

OS Systems réalise également d’importantes économies sur les temps de gestion et d’intégration grâce au stockage IBM FlashSystem. L’entreprise peut ainsi fournir des services plus réactifs et innovants à ses clients, tout en maîtrisant rigoureusement les coûts.

« Avec IBM FlashSystem, nous consacrons 50 % de temps en moins aux tâches d’administration du stockage de routine », explique M. Ott. « Auparavant, nous devions affecter du personnel qualifié à la gestion du stockage, alors qu'aujourd'hui, tout est simple et sécurisé. Chacun peut donc procéder aux ajustements. Nous avons aussi réussi à réduire les délais d’intégration du stockage avec IBM FlashSystem en passant de trois jours à seulement une heure. En fournissant des services cloud plus dynamiques à nos clients avec l’aide d’IBM, nous renforçons notre avantage concurrentiel. »

OS Systems a atteint un niveau de contrôle et de visibilité sans précédent sur les ressources de stockage, ce qui l’aide à adapter les environnements cloud aux besoins de ses clients. À l’avenir, l’entreprise étudie l’utilisation d’autres technologies IBM pour compléter sa proposition de valeur.

« Grâce en partie à IBM Storage, nous pouvons offrir à nos clients plus de flexibilité que les grands fournisseurs de cloud public, conclut M. Ott. Nous concevons des solutions adaptées et évitons les problèmes de provisionnement excessif. Il s’agit d’une nouvelle étape de notre parcours avec IBM. Ensuite, nous envisageons la solution de sauvegarde cloud à cloud IBM Storage Protect Plus Online Services for Microsoft 365, qui nous aidera à protéger certains des outils de collaboration et de productivité les plus critiques de nos clients. En collaboration avec IBM, nous développons la prochaine génération de services cloud. »