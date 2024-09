Höganäs Borgestad AB

L'équipe informatique de Höganäs Borgestad a immédiatement remarqué l'effet de la technologie IBM FlashSystem sur les performances. Comme l'observe J. Dahlgren, « Nos techniciens peuvent désormais effectuer des tâches telles que la création de nouvelles machines virtuelles et la prise d'instantanés au moins deux fois plus vite qu'auparavant. Par exemple, il fallait 12 minutes pour exécuter une mise à jour du serveur. Cela ne prend plus que cinq minutes, soit un gain de temps de 58 %. IBM FlashSystem 5000 offre les mêmes performances que les systèmes d'autres fournisseurs qui sont dix fois plus chers ! Il est très puissant pour un faible encombrement. »

Dans l'ensemble des opérations du groupe, les employés bénéficient de temps de réponse plus courts pour fournir de meilleurs niveaux de service aux clients. « FlashSystem permet d'accéder aux données deux fois plus rapidement qu'auparavant », ajoute H. Dahlgren, « Les utilisateurs professionnels peuvent ainsi réagir plus rapidement aux demandes des clients. En obtenant rapidement des solutions réfractaires de haute qualité pour nos clients, nous contribuons à leur compétitivité, ce qui les incite à revenir vers nous. »

En consolidant le stockage sur IBM FlashSystem, Höganäs Borgestad a considérablement rationalisé la gestion informatique. L'équipe informatique de l'organisation tire parti d'outils de surveillance intégrés, notamment IBM Storage Insights, pour gagner du temps et optimiser l'utilisation des ressources.

« Le stockage IBM FlashSystem est la définition même de “configurez-le, puis oubliez-le” ! », observe J. Dahlgren. « Nous n'avons pas besoin de revoir le système dans cinq mois. Nous sommes très rassurés de savoir qu'IBM surveille également la plateforme à distance. Nous avons reçu par exemple un appel un samedi soir nous avertissant d'un problème potentiel avec l'un de nos disques. Cela nous a permis de prendre des mesures proactives pour éviter toute conséquence fâcheuse pour l'entreprise. »

Grâce à la technologie IBM, Höganäs Borgestad a atteint son objectif de créer une infrastructure informatique rentable et haute performance pour ses opérations mondiales. Comme toutes les offres IBM FlashSystem sont construites sur une plateforme de stockage logicielle commune, IBM Spectrum® Virtualize, la société peut faire évoluer son environnement de stockage facilement et à moindre coût, ce qui lui permet de saisir rapidement les opportunités de croissance.

« Le stockage IBM FlashSystem élimine les freins à la croissance de notre entreprise : nous pourrions doubler notre taille actuelle et l'infrastructure de stockage suivrait sans problème », conclut J. Dahlgren. « De plus, le coût total de possession est inférieur à notre ancienne plateforme de stockage, et nous obtenons plus de performances et de fonctionnalités. FlashSystem est la base idéale pour l'avenir de Höganäs Borgestad. »