Gratuit : IBM Storage Insight fournit un tableau de bord permettant de surveiller l’intégrité, la capacité et les performances de base de votre block storage IBM (et du stockage externe, lorsqu’il est utilisé avec les familles SVC, FlashSystem et Storwize), de votre réseau de stockage chez Broadcom ou Cisco, et de votre stockage cloud géré par IBM Spectrum Virtualize For Public Cloud. IBM Storage Insights Pro prend en charge les mêmes systèmes de stockage d’objets, de fichiers ou par blocs et fournit des détails et analyses complémentaires, ainsi qu’un historique de données plus long... pour des informations encore plus riches.