IBM Spectrum Virtualize™ et IBM Spectrum Virtualize™ for Public Cloud prennent ensemble en charge la mise en miroir entre les centres de données sur site et dans le cloud ou entre les centres de données dans le cloud. Ces fonctions peuvent être utilisées pour :

- Migrer les données entre les centres de données sur site et ceux du cloud public ou entre les centres de données du cloud public. Bénéficier d'une gestion cohérente des données entre le stockage sur site et le cloud public.

- Mettre en place des stratégies de reprise après incident entre les centres de données sur site et dans le cloud public.

- Favoriser le DevOps basé sur le cloud grâce à la réplication facile des données à partir de sources sur site.

- Améliorer la cyber résilience avec des copies sur AWS en utilisant des instantanés « air gap » vers S3 et IBM Safeguarded Copy sur Microsoft Azure.