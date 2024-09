IBM Storage FlashSystem 5300 est une option de stockage NVMe pour les jeunes entreprises qui ont besoin d’un stockage compact et puissant. Il unifie la gestion des données dans le cœur, le cloud et en périphérie, et est conçu dans un format 1U révolutionnaire. Résultat : des vitesses fulgurantes, une densité robuste et de nombreuses options d’extension et de mise à l’échelle.

Une plateforme de stockage 100 % flash ultra-performante, cyber-résiliente et flexible qui permet aux organisations de consolider et de protéger davantage de workloads pour un encombrement réduit, avec un ensemble de performances et de capacités plus important.