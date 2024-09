Winterhalter et BLUE Consult ont examiné les options pour les solutions cloud et sur site. En équilibrant les coûts et les exigences de performance, l’équipe a décidé de ne pas utiliser le modèle d’abonnement cloud. En outre, Winterhalter a pris en compte la workload administrative, la disponibilité probable du personnel informatique qualifié et les personnalisations de son application SAP ERP qui pourraient être difficiles à reproduire sur une plateforme de logiciel en tant que service.

« Winterhalter est une entreprise familiale, et nous aimons faire des choix indépendants, en sélectionnant les solutions et les partenaires que nous préférons, commente Erhard Klein. Nous prenons en compte le coût total de possession sur cinq ans et investissons dans la bonne stratégie pour Winterhalter. »

Conseillée par BLUE Consult, Winterhalter a choisi de passer à SAP S/4HANA, implémenté sur site sur serveurs IBM Power10 dans deux centres de données.

« Nous exécutons nos solutions SAP existantes sur des serveurs IBM Power depuis de nombreuses années, ce qui nous garantit une fiabilité et une résilience totales, et nous avons pu évoluer au fur et à mesure que la workload augmentait, explique Erhard Klein. Sur la base de cette expérience, nous avons choisi les nouveaux serveurs IBM Power L1024 équipés des derniers processeurs IBM Power10 pour offrir à la fois les performances actuelles et la capacité nécessaire pour répondre aux futures exigences SAP S/4HANA. »

Répartis à parts égales sur deux centres de données, Winterhalter a déployé quatre serveurs IBM Power L1024, quatre nœuds IBM SAN Volume Controller pour prendre en charge une virtualisation de stockage hautement disponible en combinaison avec deux systèmes de stockage IBM FlashSystem 7300 et IBM FlashSystem 5015.

Erhard Klein commente : « Il n’y a pas d’alternative à IBM FlashSystem en termes de consommation d’énergie, de performances, d’espace physique et de fiabilité. Winterhalter exploite IBM FlashSystem depuis plus de cinq ans et nous sommes très satisfaits de notre expérience ».

À ce stade, avec 24 cœurs de processeur Power10 actifs et 8 To de mémoire dans chaque serveur, la solution est plus que capable de gérer la workload actuelle.

« La synergie avec SAP HANA sur la plateforme Power a facilité notre choix d’IBM FlashSystem. La déduplication, la compression et l’analytique prédictive des données dans un très faible encombrement sont vraiment très intéressantes. La flexibilité permettant de s’étendre pour la croissance des données à mesure que les exigences futures du marché évoluent était également un facteur important », explique Erhard Klein.

« En collaboration avec BLUE Consult, le déploiement de notre nouvelle solution IBM Power10 a été soigneusement planifié et implémenté avec brio. Et si nous avons besoin de performances supplémentaires au cours des cinq prochaines années, nous pouvons facilement évoluer de manière rentable en ajoutant des serveurs pour permettre une expansion simple et rapide si nécessaire », explique Erhard Klein.