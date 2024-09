Construit avec le logiciel IBM Spectrum® Virtualize, qui fait partie de la famille IBM Spectrum Storage, IBM® SAN Volume Controller est un système de stockage d'entreprise. Il aide votre entreprise à réaliser une meilleure économie des données en prenant en charge les nouvelles charges de travail à grande échelle essentielles votre réussite. Les systèmes SAN Volume Controller peuvent gérer les volumes massifs de données provenant d'applications mobiles et de réseaux sociaux et permettre des déploiements flexibles de cloud hybride. Il offre les performances et l'évolutivité nécessaires pour obtenir des informations à partir des dernières technologies d'analyse.